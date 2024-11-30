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COP16'da Türkiye'nin Çölleşme ile Mücadele Planı Açıklanacak

Türkiye, COP16'da çölleşme ile mücadele stratejisini açıklayarak iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini bir kez daha vurgulayacak.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:07
COP16'da Türkiye'nin Çölleşme ile Mücadele Planı Açıklanacak

Türkiye'nin Çölleşme ile Mücadele Stratejisi COP16'da Duyurulacak

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan COP16, Türkiye'nin çevresel taahhütlerini sergileyeceği önemli bir platform olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, burada Türkiye'nin Çölleşme ile Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı'nı (ÇMUSEP) açıklayacak.

Önemli Konular Ele Alınacak

Konferansta başta kuraklık, göç, kum ve toz fırtınaları ile sürdürülebilir tarımsal gıda sistemleri gibi kritik konular masaya yatırılacak. Bu kapsamda, dünya genelinden ülke temsilcileri bir araya gelerek işbirliğinin güçlendirilmesi için ortak adımlar atacak.

Türkiye, COP16 için oldukça yoğun bir hazırlık süreci içerisindedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliği, çölleşme, erozyon ve kuraklıkla mücadelede küresel işbirliklerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

İkili Görüşmeler ve Etkinlikler

Bakan Murat Kurum, onun yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele ve çevre alanındaki işbirlikleri kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca, COP16 süresince Türkiye Pavilyonu'nda çölleşme, kuraklık ve sürdürülebilir tarım konularında pek çok panel ve etkinlik düzenlenecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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