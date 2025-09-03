Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti

Çorum Bayat'ta yürek burkan kaza: Safiye Okumuş yaşamını yitirdi

Kaza detayları ve soruşturma

Çorum'un Bayat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybetti. Olay, Eski Alibey köyü yolu Karaçalı mevkisinde gerçekleşti.

19 AFS 083 plakalı otomobili kullanan Ahmet E. yönetimindeki araç, yaya Safiye Okumuş'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Safiye Okumuş'un hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Ahmet E. ise olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.