Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri kapılarını açtı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde törenle başladı. Açılış töreninde konuşan yetkililer etkinliğin kitap, kültür ve genç kuşakların buluşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Aşkın'dan kalem ve kültür vurgusu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılış konuşmasında kılıçla fethedilen toprakların kalemle ihya edildiğini ifade etti. Aşgın, amaçlarının yazarları, düşünce ve kültür insanlarını yeni nesillerle buluşturmak olduğunu belirterek bu nedenle 12'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Başkan Aşgın, Çorum'da 1. sınıftan 8. sınıfa kadar 32 bine yakın öğrenci bulunduğunu hatırlatarak her bir öğrenciye hediye çeki verileceğini, en azından bir kitabın öğrencilerin eline ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Etkinlik programı ve katılım

Aşgın, organizasyona 80'in üzerinde yayınevinin katıldığını ve 10 gün sürecek programda 135 söyleşi gerçekleştirileceğini belirtti. 19 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte kültür ve sanatın konuşulacağını söyleyen Aşgın, kitapların konuşacağı bir ortamın oluşturulacağını dile getirdi.

Başkan ayrıca bir gün Gazze'de de kitap ve kültür günleri düzenlenmesi temennisinde bulundu.

Açılış töreni ve katılımcılar

Törende belediye ekipleri bando ve halkoyunları gösterisi sundu. Ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Davetliler törenin ardından fuar alanını gezdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri, törenle kapılarını açtı.