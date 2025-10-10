Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri Kapılarını Açtı

Çorum'da düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde açıldı; 80'in üzeri yayınevi, 135 söyleşi ve öğrencilere hediye çeki yer alıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:16
Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri Kapılarını Açtı

Çorum'da 12. Kitap Kültür Günleri kapılarını açtı

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde törenle başladı. Açılış töreninde konuşan yetkililer etkinliğin kitap, kültür ve genç kuşakların buluşmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Aşkın'dan kalem ve kültür vurgusu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, açılış konuşmasında kılıçla fethedilen toprakların kalemle ihya edildiğini ifade etti. Aşgın, amaçlarının yazarları, düşünce ve kültür insanlarını yeni nesillerle buluşturmak olduğunu belirterek bu nedenle 12'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Başkan Aşgın, Çorum'da 1. sınıftan 8. sınıfa kadar 32 bine yakın öğrenci bulunduğunu hatırlatarak her bir öğrenciye hediye çeki verileceğini, en azından bir kitabın öğrencilerin eline ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Etkinlik programı ve katılım

Aşgın, organizasyona 80'in üzerinde yayınevinin katıldığını ve 10 gün sürecek programda 135 söyleşi gerçekleştirileceğini belirtti. 19 Ekim'e kadar devam edecek etkinlikte kültür ve sanatın konuşulacağını söyleyen Aşgın, kitapların konuşacağı bir ortamın oluşturulacağını dile getirdi.

Başkan ayrıca bir gün Gazze'de de kitap ve kültür günleri düzenlenmesi temennisinde bulundu.

Açılış töreni ve katılımcılar

Törende belediye ekipleri bando ve halkoyunları gösterisi sundu. Ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi. Davetliler törenin ardından fuar alanını gezdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri, törenle kapılarını açtı.

Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri, törenle kapılarını açtı.

Çorum Belediyesince düzenlenen 12. Kitap Kültür Günleri, törenle kapılarını açtı.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
Beylikdüzü'nde Kaldırıma Çarpan Otomobil: Aıman Zrık Hayatını Kaybetti
3
Fidan: "Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun taşıyıcıları sizler olacaksınız" — Gazi Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
4
İsrail'in Alıkoyduğu Özgürlük Filosu Aktivistleri Hapishane Korkusunu Anlattı
5
MİT Başkanı İbrahim Kalın: Gazze'de Ateşkes Yeni Bir Dönemin Başlangıcı
6
Sakarya'da Trafik Kazasında Şehit Olan 2 Jandarma İçin Tören
7
Kocaeli'de İsrail'in Özgürlük Filosu'na Saldırı Protestosu

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi