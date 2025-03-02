Çorum'da Apartman Yangını: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 04:17
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 05:19
Çorum'da Apartman Yangını: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'da, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 61. Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay anında vatandaşların yangını fark etmesi ile birlikte, polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangın nedeniyle binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk olmak üzere 10 kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin gayreti ile balkona uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Aldıkları ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen 10 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınıp söndürüldü; fakat olay binada önemli hasara neden oldu.

Çorum'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi...

Çorum'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi, itfaiye ve polis ekiplerince balkona uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Çorum'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi...

Çorum'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 10 kişi, itfaiye ve polis ekiplerince balkona uzatılan merdiven yardımıyla kurtarıldı.

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