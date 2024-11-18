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Çorum'da Doğal Gaz Patlamasının Ardından Yıkım Tamamlandı

Çorum'da doğal gaz patlaması sonrası hasar gören Hilal Apartmanı'nın yıkımı başarıyla tamamlandı, Osmancık Caddesi trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:38
Çorum'da Doğal Gaz Patlamasının Ardından Yıkım Tamamlandı

Çorum’daki Patlama Sonrası Yıkım Tamamlandı

Çorum'da 3 Kasım tarihinde meydana gelen doğal gaz kaçağı nedeniyle gerçekleşen patlama sonucu hasar gören Hilal Apartmanı'nın yıkım işlemleri tamamlandı. Yıkım çalışmalarının ardından Osmancık Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Yıkım Çalışmaları 16 Kasım'da Başladı

Patlama sonucu ağır hasar alan apartman için Çorum Belediyesi ekipleri, 16 Kasım'da yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım sonrasında binanın enkazı, belediye tarafından belirlenen korunaklı bir alana taşındı ve arazisi demir bariyerlerle korunmaya alındı.

Trafik Durumu ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Patlama sonrası 15 gün boyunca ulaşıma kapalı kalan Osmancık Caddesi, yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden açıldı. Ancak, Hilal Apartmanı ile patlamada hasar gören Akıncı Apartmanı arasında yer alan Güneşevler 9. Sokak'ın bir bölümü trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor.

Öte yandan, patlama anına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hilal Apartmanı'nın bitişiğindeki apartmanın zemin katındaki avize dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, can kaybına yol açan patlama sırasında iş yerinin camlarının kırıldığı görülüyor.

Patlama ile İlgili Bilgiler

Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda gerçekleşen patlama sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çorum'da doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı...

Çorum'da doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı, Osmancık Caddesi trafiğe açıldı.

Çorum'da doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı...

Çorum'da doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelen Hilal Apartmanı'nın yıkımı tamamlandı, Osmancık Caddesi trafiğe açıldı.

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