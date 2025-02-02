Çorum'da Geri Kayma Kazası: Otomobil Merdivenlerde Asılı Kaldı

Çorum'da Merdiven Kazası: Otomobil İkinci Kat Merdiveninde Hareketsiz Kaldı

Çorum'da yaşanan ilginç olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde gerçekleşti. Y.G., 19 US 933 plakalı otomobilini yol kenarındaki park alanına bıraktıktan sonra markete gitti.

Olay esnasında, otomobilde bulunan engelli çocuğu, el frenini indirdi. Bu durum, aracın geri kaymasına sebep oldu. Kontrolden çıkan otomobil, bulunduğu yerden geri kayarak bir binanın önündeki merdivenlere çarptı ve burada asılı kaldı.

Olayın ardından, bölgedeki ihbar sonucu polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Şans eseri, kazada yaralanan kimse olmadı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak durumu kontrol altına aldı.

Otomobilin merdivenlerden kaldırılması için ekiplerce çalışma başlatıldı. Kaza, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından büyük bir şaşkınlıkla izlendi.