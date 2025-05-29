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Çorum'da Kaçak Avcıların Bıraktığı 2600 Metrelik Ağ Bulundu

Çorum Alaca'da 2 bin 600 metre uzunluğundaki kaçak balık ağı, jandarma tarafından gölden çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 17:44
Çorum'da Kaçak Avcıların Bıraktığı 2600 Metrelik Ağ Bulundu

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Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak avcıların göle bıraktığı 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, Koçhisar Barajı Gölü'nde gerçekleştirilen bir operasyonla tespit edildi. Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevleri sırasında gölde ağların atıldığını belirledi.

İncelemeler Sonuç Verdi

Bu gelişmenin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gölde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde uzunluğu 2 bin 600 metreyi bulan balık ağı, sudan çıkarıldı ve imha edilmek üzere el konuldu.

Yetkililer, kaçak avcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaların sürdüğünü belirterek, bu tür yasadışı aktivitelerle mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladılar.

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak avcıların bıraktığı 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, baraj...

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak avcıların bıraktığı 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, baraj gölünden çıkarıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak avcıların bıraktığı 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, baraj...

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak avcıların bıraktığı 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, baraj gölünden çıkarıldı.

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