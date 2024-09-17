Çorum'da Kadınlara Özel CNC Operatörlüğü Eğitimi Başlıyor

Çorum'da Kadınların İstihdamına Yeni Bir Fırsat

Çorum'da kadınlara yönelik CNC operatörlüğü eğitimi düzenlenerek, imalat sanayisinde daha fazla yer edinmeleri sağlanacak.

Proje Detayları

Çorum Valiliği, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın işbirliği ile 'Çorum Sanayiinde Kadın Eli Projesi' hayata geçirildi. Bu kapsamda Vali Zülkif Dağlı, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, işbirliği protokolü imzaladılar. Kadınların Ekonomik Rolü Geliştiriliyor

Yapılan açıklamada, kadınların mesleki beceriler kazanarak iş dünyasında daha aktif bir rol almasının, kentin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Eğitim İmkanları

Bu ay içerisinde gerçekleştirilecek CNC operatörlüğü eğitimleri ile Çorum sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacak ve kadınların kayıtlı istihdam oranının artırılması hedefleniyor. Kayıtlı Kadın İstihdam Oranı Artıyor

2012 yılında Çorum'da yüzde 21 olan kayıtlı kadın istihdam oranı, 2023 itibariyle yüzde 37'ye yükselmiş durumda. Bu artış, ilimizi Türkiye genelinde kadın istihdamında 37'nci sıradan 26'ncı sıraya taşımıştır.

Gelecek Hedefleri

12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde, 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40'a, istihdam oranının ise yüzde 36'ya ulaşması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, kadınların ihtiyaç duydukları alanlarda mesleki beceri kazanmaları ve iş gücüne daha fazla katılım sağlamaları büyük bir önem taşımaktadır.

Çorum'da kadınlara CNC operatörlüğü eğitimi verilerek kadınların imalat sanayisinde daha fazla yer edinmelerine olanak sağlanacak. Proje kapsamında Vali Zülkif Dağlı (ortada), Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal (solda) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle (sağda), iş birliği protokolüne imza attı.