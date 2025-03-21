Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Damat Gözaltında

Çorum'da kayınvalidesini bıçakla öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla damat gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 22:19
Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Damat Gözaltında

Çorum'da Dehşet Verici Cinayet

Çorum'un Kargı ilçesinde, kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren damat, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hatice Kış (76), 13 Mart'ta Akkise köyündeki evinde 8 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Şüpheli İfadesinde Suçunu İtiraf Etti

Soruşturma kapsamında Kış'ın kızı ile dini nikahlı eşi M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki ifadesinde, suçunu itiraf ettiği ve evden aldığı altınları gömmek için belirttiği yeri de jandarmaya gösterdiği öğrenildi.

Cenaze Ateşe Verildi

Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için camiye gittiğinde, evine döndüğünde eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde, Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Şüphelinin, Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile başka bir altını gasp ederek evden kaçtığı tespit edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Ajansı, 'Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası' Sahibi Oldu
2
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Edirne'de İftar Programına Katıldı
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, Adana'da Sağlık Çalışanlarıyla İftar Yaptı
4
Bakan Işıkhan, Beykoz'daki Vefa İftarı'nda Kadın İstihdamını Vurguladı
5
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı
6
İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni Kasten Yok Etti
7
BBP Genel Başkanı Destici'den İBB Soruşturması ve Gazze Açıklaması

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek