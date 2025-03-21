Çorum'da Kayınvalidesini Öldüren Damat Gözaltında

Çorum'da Dehşet Verici Cinayet

Çorum'un Kargı ilçesinde, kayınvalidesini bıçaklayarak öldüren damat, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hatice Kış (76), 13 Mart'ta Akkise köyündeki evinde 8 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Şüpheli İfadesinde Suçunu İtiraf Etti

Soruşturma kapsamında Kış'ın kızı ile dini nikahlı eşi M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin karakoldaki ifadesinde, suçunu itiraf ettiği ve evden aldığı altınları gömmek için belirttiği yeri de jandarmaya gösterdiği öğrenildi.

Cenaze Ateşe Verildi

Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, teravih namazı için camiye gittiğinde, evine döndüğünde eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde, Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Şüphelinin, Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile başka bir altını gasp ederek evden kaçtığı tespit edildi.