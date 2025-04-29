Çorum'da Okul Servisi Balkonlara Girdi: İki Öğrenci Yaralandı

Çorum'da Kaza: Okul Servisi Balkona Girdi

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz kazada, bir okul servisi evin cam balkonuna çarparak faciaya neden oldu. Beytepe 8. Sokak'ta yaşanan olayda Ş.K. idaresindeki 19 S 0194 plakalı okul servisi, kontrolden çıkarak 1. Cadde'deki bir apartmanın çevre korkuluklarını devirip balkona çarptı.

Olay Anı ve Yaralı Öğrenciler

Kazayı görenlerin hızlıca yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle servisin balkon camlarını ve duvarı kırarak balkona girmesi sonucu, araçta bulunan S.E.Ö. (17) ve M.A.B. (17) isimli iki öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı öğrenciler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Araç Kontrolsüz Bir Şekilde Yola Çıktı

Olay yerinde yapılan incelemelerde, okul servisinin freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıktığı belirtildi. Kazanın ardından araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, çevre sakinlerinde büyük bir şok etkisi yaratırken, okul servislerinin güvenliği bir kez daha tartışma konusu oldu.

Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada 2 öğrenci yaralandı.

Çorum'da okul servisinin bir evin cam balkonuna girdiği kazada 2 öğrenci yaralandı.