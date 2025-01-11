Çorum'da Polis Sireni Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza!

Çorum'da Siren Kullanan Sürücüye Cezada Rekor

Çorum'da, trafik kurallarını hiçe sayarak aracında polis sireni kullanan bir sürücüye rekor bir ceza uygulandı. Sedat U. isimli sürücü, 138 bin 172 lira ceza ile karşı karşıya kaldı.

Olayın Gelişimi

Devriye gezen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde 19 SU 332 plakalı arazi aracını durdurdu. Yapılan kontroller sonucunda, aracın içinde uzaktan kumandayla çalışan bir polis sireni tespit edildi.

Bu durum üzerine sürücüye, mevzuatta izin verilmeyen cihazların araçlara takılması ve kullanılması gerekçesiyle ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine bir ay süreyle el konuldu.

Trafiğe Çıkmaları Yasaklandı

Söz konusu araç, trafikten men edilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı. Bu durum, trafik güvenliği açısından dikkat çekici bir olay olarak kaydedildi.

Çorum'da aracında polis sireni kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Çorum'da aracında polis sireni kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza kesildi.