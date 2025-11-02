Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı

Çorum'da safran hasadı törenle gerçekleştirildi

Çorum'da kadın çiftçiler tarafından yetiştirilen safran, Eskice köyünde düzenlenen törenle hasat edildi. Hasat etkinliği, Bizim Ora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin yaklaşık 4 dekar alanda yürüttüğü üretimin ürünü olarak gerçekleştirildi.

Protokol konuşmaları ve vurgular

Çorum Valisi Ali Çalgan, yaptığı konuşmada üretimin toplumun gelişmesindeki en önemli unsur olduğunu vurguladı. Çalgan, kadınların üreterek ekonomiye katkı sağlamasından gurur duyduğunu belirterek, kadınların kooperatifler aracılığıyla güçlerini birleştirip daha fazla üretebileceğini ifade etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ise kadınların özellikle tarım sektöründe 'olmazsa olmaz' önemde olduğunu söyledi. Aşkın, kadın emeğinin toprağı bereketlendirdiğini belirterek, 'Eğer bu şehit kanlarıyla sulanmış aziz topraklarımızdan verimli ürünler çıkıyorsa, bunda çiftçi erkeklerin olduğu kadar, onların arkasında dağ gibi duran, hem evlerinde hem de tarlalarında alın teriyle var olan Anadolu kadınımızın payı çok büyüktür.' dedi.

Kooperatifin kuruluşu ve üretim serüveni

Bizim Ora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Çiğdem Özyurt, tarımda kadın emeğini öne çıkararak üretime değer katmayı hedeflediklerini söyledi. Özyurt, kooperatifin 2024'te 7 kadın girişimci tarafından kurulduğunu, üretime beyaz sarımsakla başlayıp ardından siyah sarımsağa yöneldiklerini belirtti. Bu yıl ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yüzde 60'lık tohum desteğiyle yaklaşık 4 dekar alanda safran yetiştirdiklerini ifade etti.

Özyurt, 'Yedi kadınla başladığımız bu yolda, bugün 10 kadın girişimciyle üretime devam ediyoruz. Tarımın her aşamasında yer alan, inançla çalışan kadınlarla yol alıyoruz.' diyerek kooperatifin kadın emeğiyle büyüdüğünü kaydetti.

Hasat ve etkinlik akışı

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar hep birlikte safran tarlasında ilk hasadı gerçekleştirdi. Davetlilere safran katkılı keşkek ikram edildi.

Etkinliğe, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın'ın eşi Feyza Aşgın da katıldı.

