Çorum'da Silahlı Gasp Olayında Üç Kişi Tutuklandı

Çorum'da Gasp Olayı: Üç Kişi Tutuklandı

Çorum'da bir evde düzenlenen gasp olayında, bir kişinin darbedilerek 30 bin lirasının alındığı iddia ediliyor. Olayın ardından gerçekleştirilen operasyonda, üç kişi tutuklandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir evde S.O, K.Ü, İ.G, Ö.A, Y.Z ve M.K. isimli kişiler, V.D. isimli şahsı darp ederek 30 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Çalışmaları

İhbar sonrası Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak Altı şüpheliyi gözaltına aldı.

Yargılama Süreci

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan kişiler adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda K.Ü, Y.Z. ve Ö.A. tutuklanırken, S.O, İ.G. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.