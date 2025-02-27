Çorum'da Tavuk Kümesinde Yakalanan Vaşak Koruma Altına Alındı

Çorum'da Tavuk Kümesinde Vaşak Alarmı

Çorum'un Bayat ilçesinde, Yatukcu Mahallesi'nde bir tavuk kümesine giren vaşak, yerel halk tarafından fark edilerek Bayat Belediyesi'ne ihbar edildi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Olay yerine intikal eden Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, vaşağı kümesten çıkararak güvenli bir kafeste koruma altına aldı. Vaşağın sağlık durumunu kontrol eden ekipler, hayvanın beslenmesi için gerekli önlemleri aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar'a Teslim Edilecek

Koruma altına alınan vaşağın, yarın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Yerel halk, vaşağın güvenli bir şekilde doğal ortamına döneceğini umuyor.