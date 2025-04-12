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Çorum'da Tırla Çarpışan Kamyondaki 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde buzlanma sonucu meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralandı, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 00:23
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 00:23
Çorum'da Tırla Çarpışan Kamyondaki 3 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, tırla çarpışan bir kamyonun içerisindeki 3 kişi yaralandı. Zafer D. idaresindeki 61 K 1332 plakalı kamyon, buzlanma nedeniyle kayganlaşan Çorum-Yozgat kara yolunda meydana gelen kazada, Mehmet K. yönetimindeki 42 YT 560 plakalı tırla çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralananlar arasında kamyon sürücüsü Zafer D. ile birlikte İsmet A. ve Özde B. bulunuyor. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın etkisiyle Çorum-Yozgat kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta devam ediyor. Aynı noktada 10 dakika arayla gerçekleşen ikinci bir kazada ise 33 BHF 53 plakalı bir kamyon, yol kenarındaki toprak alana çarptı ve sürücü bu kazayı yara almadan atlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı.

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