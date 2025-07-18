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Çorum'da Yıldırım Düşmesi İle İki Orman Yangını Söndürüldü

Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan iki orman yangını başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 18:54
Çorum'da Yıldırım Düşmesi İle İki Orman Yangını Söndürüldü

Çorum'un Kargı İlçesinde Yıldırım Yangınları Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Kargı ilçesinde, ikindi saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi olayları sonucunda iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangın, İnceçay ve Bademce köylerini çevreleyen ormanlık alanda gerçekleşti.

Yerel halk, ormanlık alandan yükselen dumanı fark ederek derhal yetkililere ihbarda bulundu. Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, olay yerine hızla intikal ederek yangınlara müdahale etti.

Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması neticesinde, yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Bu olay, yıldırım düşmesine bağlı orman yangınlarının kontrolü açısından önemli bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangın...

Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü.

Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangın...

Çorum'un Kargı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda 2 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü.

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