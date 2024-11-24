Çorum'da Zincirleme Trafik Kazasında 10 Yaralı

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası

Çorum'un Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Samsun-Çorum kara yolunda, yolda oluşan buzlanma nedeniyle 7 otomobil ve 1 tırın karıştığı kaza, hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bir ortamda gerçekleşti.

Kaza ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, yaralanan 10 kişiden 5'i ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralılara olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Kaza nedeniyle, trafik akışı Çorum istikametine tek şeritten sağlanmaktadır ve bölgedeki sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun-Çorum kara yolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 7 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Samsun-Çorum kara yolu, Mecitözü Tanrıvermiş köyü yakınlarında 7 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.