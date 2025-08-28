DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,9 -0,18%
ALTIN
4.483,5 -0,06%
BITCOIN
4.642.883,27 -0,73%

Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum Osmancık İncesu köyünde tarlada çıkan silahlı kavgada Mehmet Yücetürk ağır yaralandı; kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli E.T. teslim oldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:47
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Olayın detayları

Çorum'un Osmancık ilçesi İncesu köyünde meydana gelen olayda, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Yücetürk ile tarlada çalıştığı sırada yanına gelen E.T. arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında E.T.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Mehmet Yücetürk ağır yaralandı.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen Yücetürk kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi E.T., jandarma ekiplerine teslim oldu.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
2
Adana Çukurova'da Kamera Kayıtlarıyla Yakalanan Bisiklet Hırsızı Tutuklandı
3
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil devrildi: 6 yaralı
4
Pluxee Sinema Günleri: Zorlu PSM'de Eylülde Ücretsiz Açık Hava Filmleri
5
ABD'den IPC Raporuna Tepki: Gazze'deki Kıtlık İddiaları Güvenilir Değil
6
Destici'den Netanyahu'ya Sert Tepki: 1915 Açıklamasına İtham

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?