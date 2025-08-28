Çorum Osmancık'ta tarlada silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Olayın detayları
Çorum'un Osmancık ilçesi İncesu köyünde meydana gelen olayda, tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Yücetürk ile tarlada çalıştığı sırada yanına gelen E.T. arasında kavga çıktı.
Kavga sırasında E.T.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Mehmet Yücetürk ağır yaralandı.
Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen Yücetürk kurtarılamadı.
Olayın şüphelisi E.T., jandarma ekiplerine teslim oldu.