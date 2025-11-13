Çorum Sungurlu'da Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Sungurlu Sanayi Sitesi önünde Altay Ö. yönetimindeki 34 HZY 039 plakalı otomobil takla attı; sürücü yaralandı ve Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:47
Sungurlu Sanayi Sitesi önünde kaza

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı.

Altay Ö. idaresindeki 34 HZY 039 plakalı otomobil, Sungurlu Sanayi Sitesi önünde devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

EKİPLERDEN VE YARALIYA MÜDAHALEDEN GÖRÜNTÜ

EKİPLERDEN VE YARALIYA MÜDAHALEDEN GÖRÜNTÜ

KAZADA TAKLA ATARAK DURABİLEN ARAÇTAN GÖRÜNTÜ

