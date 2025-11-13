Çorum Sungurlu'da Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Sungurlu Sanayi Sitesi önünde kaza

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı.

Altay Ö. idaresindeki 34 HZY 039 plakalı otomobil, Sungurlu Sanayi Sitesi önünde devrildi.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

EKİPLERDEN VE YARALIYA MÜDAHALEDEN GÖRÜNTÜ