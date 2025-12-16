Cristian Wolf İznik’te: Tarihi Mozaik ve Bazilika Ziyareti

Almanya’nın 10.Cumhurbaşkanı Cristian Wolf İznik’in tarihine hayran kaldı

Ziyaret rotası ve ilk izlenimler

Almanya’nın 10.Cumhurbaşkanı Cristian Wolf, Bursa’nın İznik ilçesini ziyaret etti. İlk durağı, ilçeye bağlı Boyalıca Mahallesindeki akaryakıt tesisi oldu.

Mahalle sakinleri, Wolf ve ekibine köy ekmeği ve çay ikram etti; halk, konuklarla fotoğraf çektirerek ziyaret anını ölümsüzleştirdi.

Tarihi noktalar ve mozaik keşfi

Wolf, daha sonra ilçe merkezine geçerek İstanbul Kapı kazılarını, Roma Tiyatrosunu ve İznik Arkeoloji Müzesini gezdi. İlçe pazaryeri alanında yeni keşfedilen mozaiki incelediği sırada gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Ziyaretin son durağı ise ilçedeki tarihi İznik Bazilika oldu; Wolf, burada da bölgenin zengin kültürel mirasını yakından takip etti.

Alman Cumhurbaşkanı İznik'in tarihine hayran kaldı