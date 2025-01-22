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Çubuk'ta Kadın Girişimci Rukiye Yüzlü: Pastacılıkla Hayatını Yeniden Şekillendirdi

38 yaşındaki Rukiye Yüzlü, kaybettiği annesinin ardından pastacılık kursu alarak kendi işini kurdu ve yöresel malzemeleriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:37
Çubuk'ta Kadın Girişimci Rukiye Yüzlü: Pastacılıkla Hayatını Yeniden Şekillendirdi

Çubuk'ta Kadın Girişimci Rukiye Yüzlü: Pastacılıkla Hayatını Yeniden Şekillendirdi

38 yaşındaki Rukiye Yüzlü, Ankara'nın Çubuk ilçesinde açtığı iş yerinde ürettiği pastalarıyla adından söz ettiriyor. Yüzlü, annesini kaybettikten sonra acısını unutmak için katıldığı pastacılık kursunda kazandığı becerilerle kendi işini kurarak hayatına yeni bir yön verdi.

İstanbul'da yaşayan Yüzlü, annesinin vefatı sonrasında yalnız yaşayan babasının yanına taşınarak birçok kursa katıldı. Başarıyla tamamladığı pastacılık kursunun ardından kendi iş yerini açma kararı aldı. Yüzlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kurslara acımı dindirmek için gittim. Pasta yapmaya başladıkça, acımı unuttuğumu fark ettim” dedi.

Rukiye Yüzlü, ilk pastasını ablasının komşusuna yaparak bu alandaki yeteneğini keşfettiğini belirtti. “Yaptığım pastalar herkes tarafından beğenildi. Bu da beni sektöre girmeye teşvik etti” şeklinde konuştu. Siparişlerin artmasıyla evdeki mutfağının yetersiz gelmeye başladığını dile getiren Yüzlü, “Bu nedenle bir atölye açmaya karar verdim. Bir yılda bu dükkanı açtık” ifadelerini kullandı.

Yüzlü, işinde kullandığı tüm malzemelerin kadın girişimcilerden temin ettiğini de sözlerine ekleyerek, “Yöremizin ürünlerinden ve özellikle coğrafi işaretli vişneden yararlanarak pastalar tasarlamaya başladım” dedi. Rukiye Yüzlü, açtığı pasta evinde hem işinin patronu olduğunu hem de yöresel lezzetleri modern pastacılıkla harmanladığını ifade ederek, gelecekteki hedeflerinin büyümek olduğunu belirtti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Rukiye Yüzlü, annesini kaybettikten sonra acısını unutmak için...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Rukiye Yüzlü, annesini kaybettikten sonra acısını unutmak için gittiği pastacılık kursunda öğrendikleriyle iş yeri açtı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Rukiye Yüzlü, annesini kaybettikten sonra acısını unutmak için...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Rukiye Yüzlü, annesini kaybettikten sonra acısını unutmak için gittiği pastacılık kursunda öğrendikleriyle iş yeri açtı.

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