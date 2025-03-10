Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB İlişkileri ve Suriye Konusundaki Vurgularını Yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne Yönelik Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “AB ile ortak çıkarlar temelinde karşılıklı saygıyı esas alan tam üyelik hedefine odaklanmalıyız” diyen Erdoğan, Türkiye'nin köprüden önce son çıkış olduğunu hatırlattı.

Suriye Üzerine Dikkat Çekti

Erdoğan, Suriye'deki duruma da değinerek, 14 yıldır ülkesine sıçratılmaya çalışılan yangının farkında olduklarını belirtti. “Biz ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne de diğer bölge ülkelerinde kimsenin kökeniyle ilgilenmiyoruz. Tüm insanları eşit görüyoruz” ifadesini kullandı.

Vicdan Dersi Vermek İsteyenlere Yanıt

Suriye'deki katliamları göz ardı edenlere karşı sert çıkan Erdoğan, “Türkiye'ye vicdan dersi veremeyecekler” dedi. Ayrıca, muhalefet partilerine de sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.

Kardeşlik Sınavında Hükümetin Rolü

Erdoğan, hem Suriye hem de Gazze'deki insani yardımların Türkiye tarafından fazlasıyla yapıldığını, “Muhalefetin bu konuda fitne ateşine odun taşımaktan vazgeçmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yeni Fay Hatlarına İzin Vermeyeceğiz

Türkiye'nin komşusu Suriye'nin bağımsızlık mücadelesine destek vereceklerini belirten Erdoğan, “Türkiye'de yeni fay hatları oluşturulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

AB ile Dış Politika İlişkileri

Erdoğan, Avrupa Birliği'nin son zamanlarda büyük bir güvenlik sınaması yaşadığını ifade ederek, Türkiye'nin bu süreçte tutarlı bir tutum sergilediğini belirtti. “Rusya veya Ukrayna olmadan kalıcı bir barış olamaz” diye ekledi.

Yeni Türkiye'nin Rolü

Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'nin yeni rolünü anlaması gerektiğini vurguladı ve “Türkiye ile Avrupa arasındaki münasebetlerin her alanda hızla serpileceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.