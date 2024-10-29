Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i Ziyaret Etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Törenin Başlangıcı

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirildi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yolda yürüyüşü ile başladı.

Devlet Erkanı ve Katılımcılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğindeki kortejin içinde bulunan isimler arasında:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

Diğer Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve yüksek yargı organlarının başkanları

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları

ve kuvvet komutanları Siyasi partilerin temsilcileri ve diğer devlet yetkilileri

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne Ziyaret

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir Özel Defteri'ndeki Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; Bugün bizlere emanetiniz olan, milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın, kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum..."

Erdoğan, ayrıca bölgede yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, vatan bekasının korunması için her türlü önlemi alacaklarını ifade etti.

Ruhun şad olsun.