Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir Valiliğini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti. Valiliğe gelişinde, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılanan Erdoğan, bölgedeki projeleri değerlendirdi.

Basına Kapalı Toplantı

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Havalimanında Sohbet

Erdoğan'ın Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelişinde ise, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Karaduman, sohbet sırasında 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattı ve Cumhurbaşkanı'na askerlik fotoğrafını gösterdi.

Kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti. Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin (sol 4) ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.

Kentteki temasları için Balıkesir Merkez Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanı çıkışında otobüsünü durduran Cafer Karaduman ile sohbet etti. Karaduman'ın sohbet sırasında, 2003 yılında İzmir'de trafik kazasında vefat eden kayınpederi Kepsut Müftüsü Ali Şahin (sol 4) ile Erdoğan'ın asker arkadaşı olduğunu anlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a askerlik fotoğrafını gösterdiği öğrenildi.