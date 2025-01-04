Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü Canilere Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü gruplara yönelik yaptığı açıklamada, "Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok" ifadelerini kullandı.

Bölücü Gruplara Mesaj

Erdoğan'ın bu çarpıcı sözleri, terörle mücadelede kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Hükümetin, bölücü unsurlar karşısında alacağı sert tedbirlerin sinyallerini veren Cumhurbaşkanı, ülkenin güvenliği için asla taviz verilmediğinin altını çizdi.

Bu açıklamalar, ulusal birliği koruma ve terörizme karşı duruşu pekiştirme amacı taşıyor. Erdoğan, söz konusu grupların eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, toplumun huzurunu tehdit eden her türlü faaliyetin son bulması gerektiğini belirtti.