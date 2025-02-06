Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat Depremleri İle İlgili Anma Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yıldönümünde Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, yitirdikleri 53 bin 537 kardeşlerine Allah’tan rahmet dileyerek, deprem şehitlerinin yakınlarına ve milletine sabrıcemil dileğinde bulundu.

Devlet ve Millet Dayanışması

Erdoğan, paylaşımlarında, "İlk günden beri devlet ve millet olarak 'Bir oluruz' dedik ve depremden etkilenen bölgelerimizden elimizi bir an olsun bile çekmedik" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin dayanışma ruhunu vurguladı. Ayrıca, şehirlerin yeniden inşası için kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Geçmişe ve Geleceğe Dair Mesajlar

Depremler sonrası yaşanan derin yaralara dikkat çeken Erdoğan, "Bundan sonra da şehirlerimiz tekrar tam olarak ayağa kalkana kadar emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle inşa ve ihya hamlemize devam edeceğiz" dedi. Toprağa verdikleri canların aziz hatıralarını dualarla yaşatacaklarını aktardı.

Rabb’im, ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun.