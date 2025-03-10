Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi Açıklaması: Siyaset İçin Kışkırtma Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi Canlarımızı Kışkırtma Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi toplumu üzerinden siyaset yapmayı hedef alan girişimleri sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "Alevi canlarımızı kışkırtarak siyaset yapmak, iç cephemizi sarsmayı hedef alan sabotaj girişimidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Alevi bireylerin istismar edilmesine yönelik eleştirilerini sürdürerek, bu tür eylemleri kabul edilemez olarak tanımladı. "Soykırımcı canilerden medet ummak mandacılıktır" diyen Cumhurbaşkanı, böyle bir yaklaşımın Türkiye'nin birlik ve beraberliğine zarar verdiğini vurguladı.

Bu açıklamalar, Türkiye'deki Alevi toplumuna yönelik duyulan hassasiyeti ve sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.