Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir Patlamasına Üzüntü: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Patlama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 12 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Acılı Mesajında Duygularını Paylaştı

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. "Patlamada 12 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum," diyen Erdoğan, yaralılara da acil şifalar temenni etti.

Tahkikat Yönergesi

Patlama sonrası Balıkesir Valisi ve diğer ilgili kurumlardan bilgi aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm yönleriyle gerekli tahkikatın derhal başlatılması talimatını verdik," ifadelerini kullandı. Ülkemizin ve Balıkesir'in başı sağ olsun.