Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Eleştiri: SGK Borçları Gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamalarında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının hatırlatılmasının Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerinde önemli bir tedirginlik yarattığını ifade etti.

CHP'nin Dengesizliği

Erdoğan, "Bu borçların gündeme gelmesi CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı" dedi. Politik Tansiyonu Artıran İfadeler

Bu yorumlar, Türkiye'nin siyasi atmosferinde yeni bir tartışma başlatmış durumda. Erdoğan'ın, SGK borçları üzerinden gerçekleştirdiği eleştirilerin, muhalefet partileriyle olan ilişkileri daha da gerilmesi tasavvur ediliyor.