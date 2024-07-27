Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Eleştiri: SGK Borçları Gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin SGK borçları konusundaki rahatsızlığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Eleştiri: SGK Borçları Gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamalarında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarının hatırlatılmasının Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üzerinde önemli bir tedirginlik yarattığını ifade etti.

CHP'nin Dengesizliği

Erdoğan, "Bu borçların gündeme gelmesi CHP'yi ciddi manada tedirgin etti. Öyle ki dengeleri bozuldu, muvazeneleri kaydı, motor su kaynattı" dedi. Politik Tansiyonu Artıran İfadeler

Bu yorumlar, Türkiye'nin siyasi atmosferinde yeni bir tartışma başlatmış durumda. Erdoğan'ın, SGK borçları üzerinden gerçekleştirdiği eleştirilerin, muhalefet partileriyle olan ilişkileri daha da gerilmesi tasavvur ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.

DASK'ını Akbank'a yaptırana trink diye iade ödemesi! Akbank'tan çoşturan kampanya

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!