Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar: “Kuvayı Milliye ne ise Hamas işte odur”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında, partisinin Meclis grup toplantısında söz aldı. Yerel seçimlerdeki sonuçlar için “katılımın düşük olması partimizin oylarını etkiledi” açıklamasında bulunan Erdoğan, seçimlerin kazanını Cumhur İttifakı olarak tanımladı.

“Seçimler Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü ile sonuçlandı”

Grup toplantısında AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Erdoğan, “Yaklaşık 16 milyon seçmen sandığa gitmemiş ya da oyları geçersiz kabul edilmiştir. Katılım oranı önceki seçimlere göre düşmüştür. Bu oran, partimizin oylarını da etkilemiştir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan seçimin kazanını olarak ise Cumhur İttifakı’na işaret etti: “31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 40.5 oy oranı ile üstünlük sağlamıştır. Belediyelerin yüzde 54.3’ünü Cumhur İttifakı yönetecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının yerellerle ilgili olduğuna değinerek, muhalefete “Yerel seçim sonuçlarıyla şımarıp ülke yönetecek olduklarını zanneden zavallılar” şeklinde seslendi. Erdoğan, “Tek bir iktidar var. O da Cumhurbaşkanı ve kabinesidir” dedi.





“Biz bitti demeden bitmez”

31 Mart seçimlerinde, vatandaşların mesajlarını ve taleplerini dikkate alarak gerekli değişikliklerin yapılacağına işaret eden Erdoğan, “Gerekli değişimler yapılacak ve daha güçlenmiş bir şekilde yola devam edeceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyenleri sevindirmeyeceğiz. Herkes bilsin ki biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Türkiye’nin en büyük partisi biziz. Kimse umutlanmasın ve başka heveslere kapılmasın” dedi.

“Türkiye’de Kuvayı Milliye ne ise Hamas da işte odur”

Konuşmasında Filistin meselesini de ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör devleti olan İsrail, Gazze’de soykırım yapıyor. Batı’dan destek alan İsrail, insanlık için utanç verici bir katliama imza atıyor. Bize iftira atanlar, bizi sorgulayacak kapasitede değildir. Hayatımız Filistin mücadelesi ile geçti. Milli Mücadelede Kuvayı Milliye ne ise Hamas da odur. Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya kalkanlar er ya da geç rezil olacak” ifadelerini kullandı.