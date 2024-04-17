Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar: “Kuvayı Milliye ne ise Hamas işte odur”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Seçimlerden Filistin meselesine kadar pek çok konuyu ele alan Erdoğan’ın açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 13:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar: “Kuvayı Milliye ne ise Hamas işte odur”

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında, partisinin Meclis grup toplantısında söz aldı. Yerel seçimlerdeki sonuçlar için “katılımın düşük olması partimizin oylarını etkiledi” açıklamasında bulunan Erdoğan, seçimlerin kazanını Cumhur İttifakı olarak tanımladı.

“Seçimler Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü ile sonuçlandı”

Grup toplantısında AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Erdoğan, “Yaklaşık 16 milyon seçmen sandığa gitmemiş ya da oyları geçersiz kabul edilmiştir. Katılım oranı önceki seçimlere göre düşmüştür. Bu oran, partimizin oylarını da etkilemiştir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan seçimin kazanını olarak ise Cumhur İttifakı’na işaret etti: “31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 40.5 oy oranı ile üstünlük sağlamıştır. Belediyelerin yüzde 54.3’ünü Cumhur İttifakı yönetecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının yerellerle ilgili olduğuna değinerek, muhalefete “Yerel seçim sonuçlarıyla şımarıp ülke yönetecek olduklarını zanneden zavallılar” şeklinde seslendi. Erdoğan, “Tek bir iktidar var. O da Cumhurbaşkanı ve kabinesidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar

“Biz bitti demeden bitmez”

31 Mart seçimlerinde, vatandaşların mesajlarını ve taleplerini dikkate alarak gerekli değişikliklerin yapılacağına işaret eden Erdoğan, “Gerekli değişimler yapılacak ve daha güçlenmiş bir şekilde yola devam edeceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyenleri sevindirmeyeceğiz. Herkes bilsin ki biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Türkiye’nin en büyük partisi biziz. Kimse umutlanmasın ve başka heveslere kapılmasın” dedi.

“Türkiye’de Kuvayı Milliye ne ise Hamas da işte odur”

Konuşmasında Filistin meselesini de ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terör devleti olan İsrail, Gazze’de soykırım yapıyor. Batı’dan destek alan İsrail, insanlık için utanç verici bir katliama imza atıyor. Bize iftira atanlar, bizi sorgulayacak kapasitede değildir. Hayatımız Filistin mücadelesi ile geçti. Milli Mücadelede Kuvayı Milliye ne ise Hamas da odur. Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamaya kalkanlar er ya da geç rezil olacak” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

3 ilde yaşayan yaşlılara müjde! Başvuran engelli ve yaşlılar yararlanacak!

Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Araç sahiplerini çıldırtan zam yolda! O tarihten önce depoyu fullemeyen faka basacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
2
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
3
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
4
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
5
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
6
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
7
EYT'yi kaçırana eksik primle emeklilik kapısı aralandı! SGK'ya tek başvuru sorunu çözecek

O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! Tek şartla emeklilik 15 yıl öne çekilecek

Ulaşımda zam rekoru Nisan'da tekrar kırıldı Ücretler 140 TL ile arşa yükseldi

İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

Dolar o tarihte 4 TL birden çakılacak! Ünlü ekonomist alevli günü işaret etti

Resimde ilk gördüğünüz şey kim olduğunuzu söylüyor! Tek görselle kişilik testi

Cep telefonu kullananlar dikkat! Artık kullanmadığınız bakiye 15 günde IBAN'a yatacak

KPSS'li KPSS'siz Dışişleri Bakanlığı personel alımı müjdesi! Başvuru şartlarına dikkat

Araç sahiplerini çıldırtan zam yolda! O tarihten önce depoyu fullemeyen faka basacak!

Başvuruları hazırlayın! SGK milyonlarca çalışana toplu para iadesi yapacak: İşte tek şartı

Araçtan indim bisiklete dedirtecek zam! Mazot, benzin fiyatları uzaya çıkıyor

Çocuğunuzun doğum yılına göre ödeme! Kadınlara aylık 11.255 TL'lik dev destek geliyor

3 ilde yaşayan yaşlılara müjde! Başvuran engelli ve yaşlılar yararlanacak!