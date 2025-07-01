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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, en düşük emekli maaşlarına önemli bir iyileştirme yapılacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, talimatıyla emeklilerin maaşlarında beklenen iyileştirme müjdesi geldi. Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı öncesi, en düşük emekli maaşı ile ilgili belirsizlik sona erdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hükümetin emeklilerin yüzünü güldürecek açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisine odaklanan emekliler için kötü finansal durumlarını iyileştirecek tedbirler alınacak.

Beklentiler doğrultusunda enflasyon oranının %16-17 arasında olması öngörülse de asıl merak edilen konu, kök maaşı düşük olan emeklilerin durumu olmuştu. O beklenen müjdeli haber, enflasyon verileri açıklanmadan AK Parti'den geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Güler, kamuoyunun beklentilerine yönelik yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylıklarına düzenleme yapılacağını belirterek, "Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, en düşük emekli aylıklarına yönelik bir düzenleme yapılacak. Bu düzenleme, mevcut kanun teklifine bir madde olarak eklenecek" ifadelerini kullandı.

Bu önemli çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan talimatlarıyla yapıldığını vurgulayan Güler, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bir çalışma yürüttü” dedi.

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