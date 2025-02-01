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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması: Somut Sonuçlar Yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele sonuçlarının bu yıl sonuna dek daha belirgin hale geleceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması: Somut Sonuçlar Yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda yapılan çalışmaların 2023 yılının sonunda somut sonuçlar doğuracağını açıkladı. Erdoğan, "İnşallah enflasyonla mücadelemizin somut sonuçları bu yıl sonuna doğru daha iyi görülecektir" dedi.

Bu açıklama, ekonomik istikrar için atılan adımların ve hükümetin alınan tedbirlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye genelinde artan fiyatlar ve yaşam standartlarındaki düşüş, hükümetin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Erdoğan’ın açıklamaları, piyasalarda ve toplumda merakla beklenen enflasyon rakamları üzerinde de büyük etki yaratacak gibi görünüyor.

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