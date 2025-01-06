Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin için Önemli Mesaj: Adalet Güneşi Zulmü Delip Geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki 61 yıllık Baas zulmü ve 13 yıllık katliam sonrasında, Filistin'e de değindi. Erdoğan, "Suriye'de nasıl iman ve sabır kazanmışsa, Filistin'de de adalet güneşi zulmün karanlığını delip geçecek" dedi.

Adalet Vurgusu

Erdoğan, adaletin er ya da geç zafer kazanacağına inandığını, bu bağlamda zalimlerin karanlık yüzlerinin faili olacağını belirtti. Filistin halkının da Suriye halkı gibi tarih yazma fırsatına sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, uluslararası topluma bu konuda daha fazla sorumluluk düşüğünü hatırlattı.