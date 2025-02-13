Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin ve Pakistan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı teklifler karşısında kararlı duruşun önemine dikkat çekti. Erdoğan, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz" dedi.

Pakistan ile Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar

Erdoğan, İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar hedefine ulaşması amacıyla mevcut mal ticareti anlaşmasının kapsamını genişletmeyi değerlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, askeri diyaloğun ve savunma sanayi iş birliklerinin ticaret ve yatırım ilişkilerini nasıl güçlendirdiğini vurguladı.

Depremlerdeki Dayanışma Unutulmaz

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası Pakistan’ın hızlı dayanışmasını hatırlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları bizimle olan kardeşliğin en halisane örnekleriydi. Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Terörle Mücadele ve Ortak İlişkiler

Erdoğan, Pakistan’ın terörle mücadelesine olan desteklerinin önemine dikkat çekerek, "Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşenler için Allah’tan rahmet diliyorum. Biz de YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilan edilmesi ve Maarif Vakfı’na devredilmesinin ortak mücadele kararlılığını pekiştirdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye ve Pakistan İlişkileri Geleceğe Taşınıyor

Erdoğan, Türkiye’nin ve Türk halkının Keşmirliler ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde çözülmesine destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, Pakistan’ın Filistin konusundaki dik duruşunun takdir edildiğini ifade etti.

Togg İle Dayanışma Sinyali

Erdoğan, yerli elektrikli otomobil Togg'un, Türkiye ve Pakistan dayanışmasının sembollerinden biri olmasını umarak, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.