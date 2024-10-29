Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Füze Kapasitesine Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savunma Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma alanında yapılan çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ''Onların 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz olacak'' diyen Erdoğan, Türkiye'nin savunma sistemlerine yönelik kararlılığını vurguladı.

Uzun Menzilli Füze Kabiliyetleri

Erdoğan, Türkiye'nin savunma gücünü artırmak için uzun menzilli füze kabiliyetlerinin geliştirilmesine de dikkat çekti. ''Bizde niye yok demeyeceğiz,'' şeklinde ifade eden Cumhurbaşkanı, bu süreçte atılacak adımların önemine değindi.

Türkiye'nin savunma stratejisi ve gelişmeleri yakından takip edeceğiz.