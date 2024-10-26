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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'a Özel Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da anahtar teslim töreninde birlik ve dayanışma mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'a Özel Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da Konut Anahtar Teslim Töreninde Konuştu

Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" konsepti dahilinde düzenlenen 130 Bin Konut Anahtar Teslim Töreni'nde önemli mesajlar verdi. "Hatay halkının birliği, beraberliği ve dayanışması her şeyden önemlidir. Cumhur İttifakı olarak sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağız," dedi.

Törende Coşku Doruğa Çıktı

Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Erdoğan, alandaki coşkuya dikkat çekerek, "Bu coşkunuz ve kararlılığınız son seçimlerde nereye gittiğinizi gösteriyor," ifadelerini kullandı. Erdoğan, havalimanından belirtilen alana gitmesinin 1,5 saat geciktiğini belirtirken, vatandaşlardan haklarını helal etmelerini istedi.

Hatay'ın Geleceği İçin Umut Verdi

Erdoğan, "Bizleri buluşturan Rabb'ime hamd ediyorum. Hatay'da gerçek belediyeciliği başlatıyoruz. 31 Mart'ta Hatay halkının bu yeni döneme katkı vereceğinden eminiz," dedi. Ayrıca, Hatay'ın sorunlarına kulak vererek hareket ettiklerini vurguladı.

Hatay Halkına Teşekkür Etti

Hatay halkına olan teşekkürlerini dile getiren Erdoğan, "Bize güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hatay, gerçek belediyecilik vizyonumuzu benimseyerek yeniden doğuşun sembolü olacak," şeklinde konuştu.

Hizmette Süreklilik Vurgusu

Erdoğan, "Artık Hatay'a hizmet yarışı başlamıştır. Her günü bir fırsat bilerek, sizlere aşkla hizmet edeceğiz," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı, ayrımcılık yapmadan tüm Hataylılara eşit hizmet etme sözü vererek, 10 yıllık bir fetret devrinden sonra Hatay'ı daha güzel yerlere taşıyacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

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