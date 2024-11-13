Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile İlişkiler Hakkında Kesin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İsrail ile ilişkilerin kesilmesi konusunda kesin bir kararlılığa sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, bu kararlılığın ilerleyen süreçte de süreceğini ifade etti.

İlişkilerin Durumu

Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası politikada İsrail ile olan ilişkilerine dair alacağı yeni tutumun sinyalini veriyor. Cumhurbaşkanı, söz konusu kararlılığı sürdürme konusunda ısrarcı olduklarını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.