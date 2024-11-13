DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,08%
ALTIN
2.882,9 -0,36%
BITCOIN
3.010.727,07 2,21%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile İlişkiler Hakkında Kesin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İsrail ile ilişkilerin kesilmesi konusundaki kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ile İlişkiler Hakkında Kesin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İsrail ile ilişkilerin kesilmesi konusunda kesin bir kararlılığa sahip olduğunu belirtti. Erdoğan, bu kararlılığın ilerleyen süreçte de süreceğini ifade etti.

İlişkilerin Durumu

Erdoğan'ın yaptığı bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası politikada İsrail ile olan ilişkilerine dair alacağı yeni tutumun sinyalini veriyor. Cumhurbaşkanı, söz konusu kararlılığı sürdürme konusunda ısrarcı olduklarını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre Yer Yok

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir