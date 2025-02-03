Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Yangınına Cevap: Hesap Sorulacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Yangınının Sorumlularına Hesap Sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenerek, Kartalkaya'daki Grand Otel'de yaşanan yangın faciası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangın tedbirlerine gerekli harcamayı yapmayan 'açgözlüler' başta olmak üzere hatası, kusuru ve ihmali olan herkes hakkında hesap sorulacağına dikkat çekti.

Türkiye'nin Stratejik Önemi Vurgulandı

Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye'nin coğrafyasında meydana geldiğini belirterek, bu olayların doğrudan etkilediği ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu ifade etti. Her an temkinli olmanın, tedbir almanın önemine değinerek, "Rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok," dedi.

Milletin Güvenine Vurgu

Ülkenin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını sürdüren Erdoğan, muhalefetin oluşturduğu gündemlere rağmen, 22 yıldır kendilerine istikamet çizen milletin sesi ile hareket ettiklerini vurguladı. Erdoğan, "Hayat nehrinde bulanma, donma lüksünde değiliz," diyerek, her anı hizmet yolunda değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yangın Faciasında Yaşananlar ve Gelecek Adımlar

Erdoğan, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 78 kişi için rahmet dileyerek, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Yangının ardından sorumluların yargıya hesap vereceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını belirtirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak araştırma komisyonunun sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Turizm Sektöründe Zihniyet Değişikliği Gerekli

Yangının ardından yapılan değerlendirmelerde turizm sektörüne yönelik eleştirilerini de dile getiren Erdoğan, "Güvenliğe daha az yatırım yapamazsınız" diyerek bu alanda daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

2024 ve 2025 Turizm Hedefleri Belirlendi

Türkiye’nin turizmdeki hedeflerine dair bilgiler veren Erdoğan, 2025 yılı için 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedeflediklerini, bu hedeflerin ötesine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, "Zihniyet değişikliğine gitmemiz şart," diyerek turizm sektörü için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı. Bolu Kartalkaya faciasından gereken dersin çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi.