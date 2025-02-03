DOLAR
35,94 -0,32%
EURO
36,97 0,53%
ALTIN
3.259,43 -1,05%
BITCOIN
3.583.076,69 -1,9%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Yangınına Cevap: Hesap Sorulacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Kartalkaya yangınıyla ilgili açık ve net mesajlar verdi, sorumluların hesap vereceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Yangınına Cevap: Hesap Sorulacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Yangınının Sorumlularına Hesap Sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenerek, Kartalkaya'daki Grand Otel'de yaşanan yangın faciası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangın tedbirlerine gerekli harcamayı yapmayan 'açgözlüler' başta olmak üzere hatası, kusuru ve ihmali olan herkes hakkında hesap sorulacağına dikkat çekti.

Türkiye'nin Stratejik Önemi Vurgulandı

Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye'nin coğrafyasında meydana geldiğini belirterek, bu olayların doğrudan etkilediği ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu ifade etti. Her an temkinli olmanın, tedbir almanın önemine değinerek, "Rehavete kapılma gibi bir lüksümüz yok," dedi.

Milletin Güvenine Vurgu

Ülkenin hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını sürdüren Erdoğan, muhalefetin oluşturduğu gündemlere rağmen, 22 yıldır kendilerine istikamet çizen milletin sesi ile hareket ettiklerini vurguladı. Erdoğan, "Hayat nehrinde bulanma, donma lüksünde değiliz," diyerek, her anı hizmet yolunda değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yangın Faciasında Yaşananlar ve Gelecek Adımlar

Erdoğan, Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 78 kişi için rahmet dileyerek, ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Yangının ardından sorumluların yargıya hesap vereceğini ve gerekli tedbirlerin alınacağını belirtirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak araştırma komisyonunun sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Turizm Sektöründe Zihniyet Değişikliği Gerekli

Yangının ardından yapılan değerlendirmelerde turizm sektörüne yönelik eleştirilerini de dile getiren Erdoğan, "Güvenliğe daha az yatırım yapamazsınız" diyerek bu alanda daha fazla dikkat ve özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

2024 ve 2025 Turizm Hedefleri Belirlendi

Türkiye’nin turizmdeki hedeflerine dair bilgiler veren Erdoğan, 2025 yılı için 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedeflediklerini, bu hedeflerin ötesine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, "Zihniyet değişikliğine gitmemiz şart," diyerek turizm sektörü için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı. Bolu Kartalkaya faciasından gereken dersin çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Silahlı Kavga: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
2
Rubio, Kapatılması Tartışılan USAID'in Direktör Vekili Oldu
3
Lübnan'da Hükümet Kurma Süreci: Nevvaf Selam Olumlu Gelişmeleri Duyurdu
4
Çanakkale'de Korkunç Cinayet: İsmail D. Evinde Ölü Bulundu
5
Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişinin Cenazesi Toprağa Verildi
6
Güney Sudan'da Uçak Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Sırp Lider Vucic, Öğrencilere Diyalog Çağrısı Yaptı

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!