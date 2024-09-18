Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati’nin Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan’da meydana gelen korkunç saldırıda yaşanan gelişmeler üzerine Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Üzüntülerini İletti

Erdoğan, bu görüşme sırasında Lübnan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini ileterek, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Her zaman Lübnan’ın yanında olduklarını ifade eden Erdoğan, dayanışma mesajı sundu.Yardımlaşma ve Dayanışma Vurgusu

Bu tür durumlarda uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Lübnan’a olan desteğinin süreceğini belirtti.