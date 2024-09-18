DOLAR
34,1 -0,09%
EURO
38,02 -0,16%
ALTIN
2.816,97 -0,08%
BITCOIN
2.038.571,72 0,52%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde saldırı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lübnan Başbakanı Mikati’nin Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan’da meydana gelen korkunç saldırıda yaşanan gelişmeler üzerine Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Üzüntülerini İletti

Erdoğan, bu görüşme sırasında Lübnan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini ileterek, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Her zaman Lübnan’ın yanında olduklarını ifade eden Erdoğan, dayanışma mesajı sundu.Yardımlaşma ve Dayanışma Vurgusu

Bu tür durumlarda uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Lübnan’a olan desteğinin süreceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit ve Gazi Yakınlarına Kamuya 729 Atama
2
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
3
Adıyaman'da Şarampole Devrilen Araçta İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başladı
5
Flavonoid Zengin Gıdalar Demans Riskini Azaltıyor
6
Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'dan Lübnan'daki Saldırılara Şiddetli Kınama
7
Yalova'da 'Askıda Defter Kalem' Uygulaması Başladı

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı