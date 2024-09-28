Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Açıklaması: Yeni Hedef İsrail'in İstila Politikası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in 7 Ekim tarihinden itibaren sürdürdüğü saldırgan politikalarını eleştirerek, bu durumun yeni bir soykırım ve işgal eylemi olduğunu vurguladı. Erdoğan, "İsrail'in soykırım ve işgal politikalarının yeni hedefi Lübnan ve burada yaşayan halktır," dedi.

İsrail'in Saldırılarına Tepkiler

Erdoğan, devamında İsrail'in bu davranışlarının uluslararası hukuka ve insanlık onuruna aykırı olduğunu belirtirken, Lübnan'ın maruz kaldığı saldırıların durdurulması gerektiğini dile getirdi.