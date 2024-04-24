Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maşalyan’a 24 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915te yaşanan olaylarla ilgili olarak Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’a mesaj gönderdi. Mesajda Erdoğan, “Birinci Dünya Savaşı’nda olumsuz durumda yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum. Yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden tüm Osmanlı toplumuna rahmet diliyorum” dedi.

Erdoğan mesajında “Anadolu’yu zenginleştiren Ermeni vatandaşlarımızın güvenliği ve refahı, bugün bizim teminatımız altındadır. Ermeni vatandaşlarımızın dışlanmasına ve ötekileştirilmesine izin vermedik, vermeyiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan tarihte yaşananlar için “Geçmişte dönemde yaşanan olayları, radikal söylemlerle ve nefret diliyle değil, bilim ve vicdan rehberliğinde ele almak gerekir. Dünyada etkili olan savaş ve şiddet sarmalından kendimizi ve gelecek kuşakları korumak için ortak acılardan ders çıkarmalı, geleceği birlikte inşa etmeliyiz. Ermeni Toplumu’nu kalbi duygularla selamlıyorum” dedi.