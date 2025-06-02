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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıcak hava ve düşük nem şartlarında ateş yakmanın tehlikesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ile ilgili olarak kritik bir açıklamada bulundu. Özellikle hava sıcaklığı çok yüksek, nem oranı düşük ve hava rüzgarlı olduğunda, orman yakınlarında ve açık alanlarda ateş yakmamanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Ateş Yakmamak Hayati Önem Taşıyor

Erdoğan, bu tür hava koşullarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yangın riskinin arttığı dönemlerde, vatandaşların orman alanlarında ateş yakmalarının, doğaya ve çevreye ciddi zarar verebileceğini ifade etti.

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