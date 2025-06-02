Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çeken Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları ile ilgili olarak kritik bir açıklamada bulundu. Özellikle hava sıcaklığı çok yüksek, nem oranı düşük ve hava rüzgarlı olduğunda, orman yakınlarında ve açık alanlarda ateş yakmamanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Ateş Yakmamak Hayati Önem Taşıyor

Erdoğan, bu tür hava koşullarında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Yangın riskinin arttığı dönemlerde, vatandaşların orman alanlarında ateş yakmalarının, doğaya ve çevreye ciddi zarar verebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programına katılarak konuşma yaptı.