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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paylaşım Platformlarına Düzenleme Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformlarına yönelik denetim ve yaş sınırı getirilmesi planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paylaşım Platformlarına Düzenleme Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya paylaşım platformlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz," şeklinde konuştu.

Düzenlemelerin Amacı

Bu açıklama, özellikle gençlerin ve çocukların sosyal medya kullanımı üzerindeki etkilerin göz önüne alındığı bir dönemde geldi. Türkiye'de sosyal medyanın artan etkisi, devlet otoritesinin bu platformlar üzerindeki denetimini artırma ihtiyacını gündeme getirmiştir.

Erdoğan'dan İlgili Vurgular

Erdoğan, bu düzenlemelerin amacının toplumda daha sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmak olduğunu ifade ederek, kullanıcıların güvenliğini ön planda tutacaklarını belirtti.

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