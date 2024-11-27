Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör Mesajı: 'Başını Ezmeye Devam Edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine karşı mücadelede kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Terör örgütü, küresel güçlerin tetikçisi, taşeronu, paralı askeri, aparatı rolünden vazgeçmediği sürece, nerede olursa olsun başını ezmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Terörle Mücadelede Strateji

Başkan Erdoğan, bu açıklamalarıyla birlikte Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. Türkiye, uluslararası platformda da bu mücadeleyi sürdürerek, terör örgütlerine karşı etkili stratejiler geliştirmeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.