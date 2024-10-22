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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör ve Sağlık Reformları Üzerine Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele ve sağlık reformları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terör ve Sağlık Reformları Üzerine Vurgu

Erdoğan, Terörle Mücadele ve Sağlık Reformlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.

Teröre Yer Olmadığını Belirtti

Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz." dedi.

Milli İradeye Dikkat Çekti

"Siyasi partiler ortak bir amaçla hareket etmelidir. Ülkemizi aşağı çeken tartışmalar yüzünden halkımızın yükü daha da ağırlaşmamalıdır," açıklamasını yapan Erdoğan, iktidar ve muhalefetin düşüncelerini denge içinde ifade etmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Reformlarının Başarısı

Cumhurbaşkanı, devletin temel görevleri arasında güvenlik, adalet, eğitim ve sağlık bulunduğunu belirterek, "2002'de ülkeyi devraldığımızda sağlıkta büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Son 22 yılda sağlık sistemimizde devrim yaptık," ifadesini kullandı.

Erdoğan, sağlık alanında yapılan reformları şöyle açıkladı: "Hastane yatak sayımız 18 binden 270 bine, ambulans sayımız ise 618'den 5 bin 746'ya ulaştı. Ayrıca, helikopter ve uçak ambulans sistemini Türkiye'ye ilk kez biz kazandırdık."

Reformların Etkisi

Erdoğan, sağlık çalışanı sayısının 2002'den bu yana 378 binden 1 milyon 462 bine yükseldiğini belirterek, "Dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik sistemini biz kurduk. Herkes birinci sınıf sağlık hizmeti almalı," dedi.

"Kovid-19 sürecinde şehir hastaneleri büyük bir yükü omuzladı. Türkiye, güçlü sağlık altyapısı sayesinde en zor süreçleri rahatça geçirdi," diyerek sözlerini sonlandırdı.

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