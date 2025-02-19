Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Açıklaması: 'Her Demokrasi ve Kalkınma Hamlesi Rahatsız Ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ı eleştirerek, Türkiye'nin her demokratik ve kalkınma adımının bu zihniyeti rahatsız ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD Açıklaması: 'Her Demokrasi ve Kalkınma Hamlesi Rahatsız Ediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

TÜSİAD Zihniyetine Dikkat Çekti

Erdoğan, "Türkiye'nin gerçek anlamdaki her demokrasi ve kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir" ifadelerini kullanarak, bu yapının Türkiye'nin ilerlemesine karşı duyduğu rahatsızlığın altını çizdi.

Bu yorumu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını koruma çabalarının önemini vurgulamak amacıyla yapan Erdoğan, TÜSİAD gibi kuruluşların geçmişteki etkilerini sorguladı.

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