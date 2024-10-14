Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetim Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yöneticilere Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel idarecilerin halkla olan ilişkilerini sorguladı ve bu duruma karşı bir eleştiride bulundu.

Halkla İlişki Üzerine Önemli Vurgular

Erdoğan, "Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, iş adamından, köylüden, çiftçiden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur," diyerek, yerel yöneticilerin toplumla olan bağlarını güçlendirmeleri gerektiğini belirtti. Yerel yöneticilerin toplumla olan ilişkisi ve iletişimin güçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, halkın ihtiyaçlarını anlamanın önemine vurgu yaptı.