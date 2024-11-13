DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,07%
ALTIN
2.882,49 -0,35%
BITCOIN
3.026.682,08 1,7%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgelerde hizmet bekleyen halkı eğlence düzenleyen belediye başkanlarına karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda yerel yönetimlerin halk için gereksinim duydukları hizmetleri yeterince sağlayamadığını belirtti. Erdoğan, "Millet bu belediye başkanlarına şehirlerine hizmet versin diye oy verdi fakat onların anladığı hizmet, yalnızca eğlence organize etmekten ibaret kalıyor" diye vurguladı.

Yerli Yönetimlere Yükleniyor

Erdoğan, özellikle belediyelerin asli görevlerini ihmal ettiğine dikkat çekti. Halkın temel ihtiyaçları doğrultusunda projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Eğlence Düzenlemekten Öteye Geçmeliler

Kamuoyunun dikkatini çeken bu açıklamalar, belediyelerin daha sorumlu bir şekilde hizmet vermeleri gerektiğine dair bir uyarı niteliği taşıyor. Erdoğan'ın bu eleştirileri, yerel yönetimlerin hizmet anlayışlarını yeniden gözden geçirmeleri için bir çağrı niteliğinde.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir