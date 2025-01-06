Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerli 5G Projesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli 5G projemiz 2025'te ihaleye çıkacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli 5G haberleşme şebekesi projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2025 senesi içinde 5G ihalesinin yapılacağını belirterek, 2026 yılında ilk sinyali almayı hedeflediklerini duyurdu.

Bu gelişme, Türkiye'nin iletişim teknolojilerinde bağımsızlık sağlama yolundaki adımlarını pekiştirirken, yeni nesil iletişim altyapısının gelişimi açısından da kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.