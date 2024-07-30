Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın Yeni Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya'nın Yeni Lideri Buluştu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın seçilen Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Kapalı Basın Toplantısı

Görüşmenin detayları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapalı bir şekilde yapıldığı belirtildi. Bu özel buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Gazetecilere Poz Verildi

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, Türkiye ve Endonezya bayraklarının önünde gazetecilere poz vermek için merdivenlerde yer aldı. Bu an, iki ülke arasındaki dostluğun bir simgesi olarak kaydedildi.

Tören Mangasıyla Karşılama

Karşılamada, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakları taşıyan bir tören mangası da yer aldı. Bu durum, Türk tarihine ve kültürüne verilen önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu (solda) resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu (solda) resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu (solda) resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu (solda) resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu (solda) resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu (solda) resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu (solda) resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağda), Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu (solda) resmi törenle karşıladı.